Prozess gegen Ex-IHK-Präsidenten vorläufig eingestellt

Fast 20 Jahre lang leitete Victor Stimming die Industrie- und Handelskammer Potsdam. Zum Ende seiner Amtszeit wurden Untreue-Vorwürfe laut. Nach einem langen Prozess kann der 68-Jährige nun aufatmen.

Potsdam (dpa/bb) - Der Untreue-Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK), Victor Stimming, ist gegen eine Geldauflage in Höhe von 30 000 Euro vorläufig eingestellt worden. Hintergrund sei ein Vergleich Stimmings mit der IHK in einem Zivilverfahren vor dem Landgericht, erklärte die Vorsitzende Richterin Bettina Thierfeldt am Montag im Amtsgericht Potsdam. Voraussetzung für die Einstellung sei, dass Stimming den Vergleich innerhalb von sechs Monaten erfülle.

Zu dem Vergleich äußerten sich beide Seiten nicht. Die Geldauflage muss Stimming zur Hälfte an die Staatskasse und jeweils zu einem Viertel an die Stiftung Familien in Not und das Brandenburger Deutsche Rote Kreuz zahlen.