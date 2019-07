Entenküken aus Gully gerettet

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz musste die freiwillige Feuerwehr in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) ausrücken.

Fünf Entenküken waren in einen Gully gefallen. Ein Passant hatte das Piepsen der Vogelbabys am Samstag (29. Juni 2019) gehört und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit neun Einsatzkräften an. «Als wir ankamen, fanden wir schon eine äußerst aufgeregte Entenmutter vor», erzählte Zugführer Jonas Winkler der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Ente sei immer wieder auf den Gully zugeflogen und flog dabei mehrmals im Tiefflug über die Feuerwehrleute hinweg. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine» über den Feuerwehreinsatz berichtet.