Badender ertrinkt beim Schwimmen im See

Beim Schwimmen in einem See bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist ein 52-Jähriger am Samstag (29. Juni 2019) verunglückt.

Der Mann war mit Bekannten im Wasser, als er plötzlich unterging, wie die Polizei mitteilte. Bekannte konnten ihn nach kurzer Zeit bergen und an Land bringen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann wenig später. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

