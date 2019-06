Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brand in Einkaufszentrum in Strausberg: Kinder verdächtigt

Nach dem schweren Brand in einem Einkaufszentrum in Strausberg (Märkisch-Oderland) hat die Polizei zwei junge Verdächtige ermittelt. Die Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren aus dem Landkreis sollen das Feuer am vergangenen Samstag gelegt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kamen die Ermittler auf die Spur der beiden, weil diese unter den Schaulustigen waren und Täterwissen bei der Befragung zeigten. Auch gab es weitere Spuren und Zeugenhinweise. Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft. Das Jugendamt sei involviert.

© dpa

Die genaue Höhe des Schadens durch den Brand ist laut Polizei weiter unklar. Die Beamten sprachen von einem Schaden in der Höhe von «mehreren Millionen» Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge sei zuerst ein Auto in Brand gesetzt worden. Anschließend habe sich das Feuer seinen Weg durch den Komplex gebahnt. In der Nacht waren mehrere Feuerwehren mit 170 Einsatzkräften und 45 Löschfahrzeugen vor Ort. Der Brand war am Sonntagmorgen gelöscht.