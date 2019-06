Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

DLR-Institut entsteht in Cottbus und Görlitz/Zittau

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt siedelt sich mit einem Institut künftig in Cottbus und Görlitz/ Zittau an. Das Zentrum gab am Donnerstag grünes Licht für den Start des Instituts für Dekarbonisierte Industrieprozesse. Gemeinsam mit der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus/Senftenberg (BTU) wird das Institut nach eigenen Angaben erforschen, wie aus fossilen Kraftwerken kohlenstoffarme Energielieferanten werden.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) begrüßten die Entscheidung als weitere Stärkung für die Lausitz. Mit der Ansiedlung des Instituts werde die Region zum Knotenpunkt für die Entwicklung CO2-armer Technologien, erklärte Münch. Mit dem innovativen Ansatz des Instituts könnten nicht nur Arbeitsplätze in den Kraftwerken erhalten werden, sondern auch neue hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen.

Das Land Brandenburg stellt 2019 und 2020 zunächst 12,2 Millionen Euro für die Ansiedlung des DLR-Instituts bereit. Weitere Mittel kommen vom Bund sowie vom Freistaat Sachsen. Die Ansiedlung des neuen DLR-Instituts gehört zu den vom Bund geförderten Vorhaben, die zum Strukturwandel in den Braunkohleregionen beitragen sollen.