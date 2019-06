Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Goldmünzen bei Grabung in Frankfurt entdeckt

Bei archäologischen Grabungen in Frankfurt (Oder) sind sechs Goldmünzen entdeckt worden. Fünf sogenannte Écus d’Or und ein Dukat seien geborgen worden, teilte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag mit. Archäologen der Firma archaeofakt aus Berlin hatten das Terrain in Zusammenhang mit einem Neubauprojekt in der Großen Oderstraße untersucht. Die Münzen lagen im Abfall, der ausgegraben wurde.

Vermutet wird, dass die sechs Goldmünzen aus dem 16. Jahrhundert stammen und in einem Kleidungsstück eingenäht waren. Versehentlich könnte es im Abfall gelandet sein. Am Dienstag sollen sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.