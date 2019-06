Trotz Trockenheit: Wasserversorgung in Brandenburg noch nicht gefährdet

Wegen des trockenen Winters fehlen in den Wasserspeichern der Lausitz derzeit etwa 30 Millionen Kubikmeter Wasser - eine Knappheit sei aber nicht zu befürchten, teilte das Umweltministerium am Donnerstag (27. Juni 2019) mit.

Die Trinkwasserversorgung in Brandenburg sei aktuell ebenfalls nicht gefährdet. Nur wer seinen Pool füllen oder den Rasen sprengen möchte und dafür Wasser aus Seen, Flüssen oder Brunnen nimmt, müsse gegebenenfalls mit Einschränkungen rechnen, wenn das Wetter so bleibe. In Teilen Oranienburgs sei die Wässerung des eigenen Gartens bereits verboten.