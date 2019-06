Urteil zu Altanschließern: Beiträge größtenteils rechtmäßig

Der Streit um Beiträge für alte Wasseranschlüsse in Brandenburg dauerte jahrelang. Grundstückseigentümer wollen ihr Geld zurück. Nun verkündete der Bundesgerichtshof ein Urteil.

Karlsruhe/Potsdam (dpa/bb) - Grundstückseigentümer aus Brandenburg, die noch viele Jahre nach ihrem Anschluss ans Wassernetz dafür zahlen mussten, haben keinen Anspruch auf Schadenersatz. Das gilt für sämtliche Investitionen seit der Wiedervereinigung, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag entschied. Damit sind Rückforderungen sogenannter Altanschließer in dreistelliger Millionenhöhe weitgehend vom Tisch.