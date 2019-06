Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Rund 20 Anwohner wegen Waldbrand vorsorglich evakuiert

Wegen des Waldbrands im Kreis Oder-Spree zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt sind rund 20 Anwohner vorsorglich aus mehreren Häusern und einer Bungalow-Anlage evakuiert worden. Sie wurden bereits am Mittwochnachmittag aus ihren Häusern geholt, wie ein Sprecher des Landkreises am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet. Die Fläche des Brandes zwischen den Gemeinden Wiesenau und Ziltendorf sei etwas größer geworden, mittlerweile stünden ungefähr 130 Hektar in Brand, sagte der Sprecher.

Zur Eindämmung des Feuers sollte ein Hubschrauber aus der Lieberoser Heide in den Kreis Oder-Spree abgezogen werden, wie der Sprecher des Innenministerium am Mittwochabend in Potsdam sagte. Nach Angaben der Polizei wurde eine Gartenanlage geräumt. Wie viele Menschen betroffen waren, konnte ein Behördensprecher jedoch nicht sagen. Die B112 wurde zunächst für den Verkehr gesperrt. In der Nähe des Brandes liegen auch eine Bahnanlage und eine Milchviehanlage. Wie in der Lieberoser Heide, wo es bereits seit Tagen einen Waldbrand gibt, ist die Fläche bei Ziltendorf ebenfalls mit Munition belastet.