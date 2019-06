Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Waldbrände in Brandenburg: Keine Entlastung am Donnerstag

Einsatzkräfte haben in Brandenburg weiterhin mit mehreren Waldbränden zu kämpfen. Große Flächen stehen in Brand. Im Kreis Oder-Spree mussten sogar Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Die Bekämpfung der Waldbrände in Brandenburg wird auch am Donnerstag (27. Juni 2019) andauern. Wegen des Waldbrands im Kreis Oder-Spree zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt mussten rund 20 Anwohner vorsorglich aus mehreren Häusern und einer Bungalow-Anlage in Sicherheit gebracht werden, wie ein Sprecher des Landkreises am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Sie wurden demnach bereits am Mittwochnachmittag aus ihren Häusern geholt. Zuerst hatte der RBB darüber berichtet.

Die Fläche des Brandes zwischen den Gemeinden Wiesenau und Ziltendorf sei etwas größer geworden, mittlerweile stünden ungefähr 130 Hektar in Brand, sagte der Sprecher. Wie bereits am Mittwoch, soll auch für Donnerstag ein Hubschrauber zum Löschen angefordert werden. Insgesamt seien am Mittwoch rund 130 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, diese Zahl könne bei Bedarf am Donnerstag hochgefahren werden.

Waldbrandgefahr bleibt hoch Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt die Waldbrandgefahr weiterhin hoch für Teile Brandenburgs. Unter anderem im Süden und Osten des Bundeslandes besteht auch für Donnerstag die höchste Gefahrenstufe. Im Vergleich zum Vortag wird das Brandrisiko im gesamten Bundesland jedoch geringer ausfallen, wie den Prognosen des DWD zu entnehmen ist.

B112 gesperrt, Gartenanlage evakuiert Wie in der Lieberoser Heide, wo es bereits seit Tagen einen Waldbrand gibt, ist die Fläche bei Ziltendorf ebenfalls mit Munition belastet. Nach Angaben der Polizei wurde eine Gartenanlage am Mittwoch geräumt. Wie viele Menschen betroffen waren, konnte ein Behördensprecher jedoch nicht sagen. Die B112 wurde zunächst für den Verkehr gesperrt. In der Nähe des Brandes liegen auch eine Bahnanlage und eine Milchviehanlage. Der Regionalverkehr zwischen Frankfurt (Oder) und Ziltendorf wurde zeitweise unterbrochen, wie eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage sagte.

Rund 100 Hektar brennen in Lieberoser Heide In der Lieberoser Heide gehen die Löscharbeiten auch am Donnerstag und vermutlich auch in den kommenden Tagen weiter, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Brandfläche läge unverändert bei rund 100 Hektar.

Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, und Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) wollen sich am Donnerstagvormittag aus der Luft einen Überblick über die Lage in der Lieberoser Heide verschaffen. Auch Gespräche mit der Einsatzleitung sind vorgesehen.

