Wohnungskompass soll bei Entscheidungen helfen

Brandenburg will weiter für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Es gibt einige Instrumente, um das anzuschieben und zu entwickeln. 10 300 neue Wohnungen wurden im Vorjahr gebaut.

In Brandenburg ist der Wohnungsmarkt weiter zweigeteilt: Leerstand und niedrige Bestandsmieten in entfernten Landesteilen, große Nachfrage und hohe Mieten im Speckgürtel. Die Städte in der zweiten Reihe könnten bei guter Verkehrsanbindung den angespannten Wohnungsmarkt in Berlin und Umland entlasten, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch (26. Juni 2019) in Potsdam. Daran werde weiter gearbeitet.