Gewinner und Verlierer der Hitze

Heiße Luft aus der Sahara strömt nach Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch Temperaturen von 35 bis 39 Grad. Für Mensch und Tier wird die Hitze zur Belastungsprobe.

DER MELONENMANN: Für Attila Puszti, dem «Melonenmann» aus Velten nördlich von Berlin, kann es nicht heiß genug sein. Schon im zweiten Jahr baut er auf einem zwei Hektar großen Acker Melonen an. «Der Erfolg war überwältigend», sagt er. Zwischen acht bis neun Tonnen der süßen Früchte hatte er letzte Saison direkt vom Feldrand weg verkauft. Erste Früchtchen - noch in Nussgröße - hängen an den Pflanzen, zwischen denen er nun regelmäßig auch bei der großen Hitze Unkraut jätet. «Regen muss nun aber bald kommen, sonst reifen die Melonen nicht», sagt er. Puszti hofft auf die erste Ernte in zwei Wochen.