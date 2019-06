Ende der Spargelsaison 2019 in Brandenburg

Letzter Tag für die Spargelernte: Die Saison geht am Johannistag (24.6.) zu Ende.

Bis zum Wochenende werde das letzte Gemüse noch in wenigen ausgewählten Hofläden verkauft, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) am Montag.