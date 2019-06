Chorin: Musiksommer mit Ludwig Güttler und Dominique Horwitz

Laue Sommerabende, Picknickkörbe und Musikgenuss unter freiem Himmel: Musikfreunde lieben das Ambiente im Kloster Chorin. In den kommenden elf Wochen erlebt der Musiksommer seine 56. Auflage.

Zum Eröffnungskonzert am Samstag war das Oratorium «Die Jahreszeiten» von Joseph Haydn mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin angekündigt. Am 13. Juli beschäftigen sich der Schauspieler Dominique Horwitz und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt mit Theodor Fontane. Zu Gast sind auch die Stettiner Philharmonie oder das Orchester des Nationaltheaters Prag.

Kulturministerin Martina Münch (SPD) würdigte die Reihe als musikalisches Aushängeschild Brandenburgs. Das Musikfestival in dem Zeugnis norddeutscher Backsteingotik bereichere das kulturelle Leben auf dem Land und fördere den Kulturtourismus, betonte sie in einer Mitteilung. Das Land unterstütze Auftritte des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt beim Musiksommer in diesem Jahr mit insgesamt 25 000 Euro.