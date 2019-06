Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Arbeitsgruppen für Insektenschutzprogramm beginnen Arbeit

Das Brandenburger Umweltministerium will zügig ein Maßnahmepaket für den Insektenschutz im Land vorlegen. Am Freitag nahmen die bei einem Insektengipfel Ende März vereinbarten Arbeitsgruppen die Arbeit auf. Zunächst seien die einzelnen Themenschwerpunkte festgelegt worden, teilte das Umweltministerium mit. Er hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen, sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD).

In Brandenburg laufen seit April zwei Volksinitiativen zum Insektenschutz. Zum einen sammeln Umwelt- und Naturschutzverbände Unterschriften. Eine eigene Aktion organisiert der Landesbauernverband.