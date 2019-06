Arbeit an Brandenburger Insektenschutzprogramm beginnt

Es geht um den Schutz von Biene, Hummel und Co. und um den Erhalt der Artenvielfalt. Wildblumenwiesen können den Insekten ein gutes Zuhause bieten. Doch es gibt noch nicht ausreichend Flächen.

Potsdam (dpa/bb) - Das Brandenburger Umweltministerium will zügig ein Maßnahmenpaket für den Insektenschutz im Land vorlegen. Am Freitag nahmen die bei einem Insektengipfel Ende März vereinbarten Arbeitsgruppen die Arbeit auf. Zunächst seien die einzelnen Themenschwerpunkte festgelegt worden, teilte das Umweltministerium mit. Er hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit in den Arbeitsgruppen, sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD).