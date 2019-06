Tochter schwer misshandelt: Lebenslange Haft für Vater

Ein Vater misshandelt seine kleine Tochter über Wochen so schwer, dass sie schließlich ins Koma fällt und Monate später stirbt. Das Gericht verurteilte den Mann dafür jetzt wegen Mordes.

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Mehr als ein Jahr nach dem Tod eines kleinen Mädchens aus Eberswalde ist der Vater zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt (Oder) sprach den 29-Jährigen am Freitag wegen Mordes schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Kleine im Jahr 2017 über sechs bis acht Wochen lang schwer misshandelte. Das Kind war nach schweren Verletzungen zunächst ins Koma gefallen und im April 2018 im Alter von zweieinhalb Jahren gestorben.

In der mehrstündigen Urteilsbegründung schilderte die Vorsitzende Richterin noch einmal das Leiden des kleinen Mädchens. Den Angeklagten beschrieb sie als rücksichtslos, nur auf die eigenen Interessen bedacht. «Maßgeblich waren lediglich seine Wünsche, koste es was es wolle, wie wir in diesem Fall auf tragische Weise gesehen haben», sagte sie.

Zunächst habe sich der Mann in der Vaterrolle gefallen, nachdem die leibliche Mutter gleich nach der Geburt der Tochter auf das Sorgerecht verzichtet hatte. Von Beginn an habe er aber nie eine tatsächliche Verantwortung für die Kleine übernommen, sie stattdessen in die Obhut wechselnder Freundinnen und Verwandter gegeben, so die Vorsitzende Richterin weiter. «Die Befindlichkeiten des Kindes spielten für ihn nie eine Rolle.» Der Mann lebte laut Angaben seit Jahren von Hartz IV und konsumierte regelmäßig Alkohol und Drogen.