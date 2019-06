AfD-Landeschef Kalbitz rechnet mit mehr Offenheit der CDU

Der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz geht davon aus, dass die CDU künftig offener für eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD wird. «Ich bin zuversichtlich: Der Ton der CDU wird sich ändern», sagte Kalbitz, der auch Beisitzer im AfD-Bundesvorstand ist, am Donnerstag auf Anfrage. «Nach einer pauschalen Verweigerungshaltung wird die Union dazu übergehen müssen, sachpolitische Kompromisse zu finden, wenn die CDU das demokratische Votum der Wähler wirklich ernst nimmt.»

In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt, in Thüringen am 27. Oktober und in Sachsen-Anhalt 2021. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben will im Fall eines Erfolgs bei der Wahl mit allen Parteien Gespräche führen. In Brandenburg lag die AfD in der jüngsten Umfrage von Infratest dimap für den rbb mit 21 Prozent vorn vor der SPD sowie CDU und Grünen.