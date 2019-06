Verdächtige in U-Haft: Spezialkräfte heben Drogenring aus

Salat als Tarnung: Ein Lkw hat rund 250 Kilo Marihuana geladen, doch die Drogen sind zwischen Salatkisten versteckt. Sechs Verdächtige kommen in Untersuchungshaft.

Großwoltersdorf (dpa/bb) - Ermittlern aus Brandenburg ist nach eigenen Angaben erneut ein Schlag gegen einen internationalen Drogenring gelungen. Ein Spezialeinsatzkommando habe fünf Männer und eine Frau vorläufig festgenommen, Hunderte Kilo Drogen im Verkaufswert von rund 3,4 Millionen Euro seien sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus am Mittwoch in Potsdam mit. Die Lieferung sei aus Spanien gekommen.

Erst Ende Mai hatte die Zollfahndung an der deutsch-polnischen Grenze mit 670 Kilogramm die größte Menge Heroin - als Türkischer Honig getarnt - entdeckt, die bisher auf einen Schlag in Deutschland gefunden wurde. Das wurde erst am Dienstag mitgeteilt.