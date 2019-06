Rekordfund von 670 Kilogramm Heroin in Brandenburg

Drogenkriminelle sind erfinderisch. Mal wird versucht, Heroin in eingelegten Gurken oder Knoblauch illegal über die Grenze zu bringen. Diesmal waren 670 Kilogramm Heroin als «türkischer Honig» deklariert worden. Ein Rekord - doch die Tarnung flog auf.

Frankfurt (Oder) (dpa) - Brandenburger Zollfahnder haben eine Rekordmenge Heroin entdeckt. Der Fund stellt mit rund 670 Kilogramm sogar die Menge von 330 Kilogramm in den Schatten, die Ermittler 2014 in Nordrhein-Westfalen sichergestellt hatten. Am Dienstagnachmittag wollen Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg über Details informieren, wie die Behörde mitteilte. Kleinere Mengen von Drogen wie Heroin, Kokain oder Marihuana werden häufiger von Polizei oder Zoll entdeckt.