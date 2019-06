Grüne: Weniger mähen für die Wildbienen

Bundesweit gibt es etwa 550 Wildbienenarten. Die Hälfte ist gefährdet. Von den einst in Brandenburg erfassten 383 Arten sind 34 ausgestorben und viele gefährdet. Was kann für den Schutz der Insekten getan werden?

In Brandenburg laufen seit April zwei Bürgerinitiativen zum Schutz der Insekten. Die Umwelt-Initiative «Artenvielfalt retten - Zukunft sichern» strebt in bestimmten Gebieten Verbote für den Einsatz von Pestiziden an sowie Gewässerrandstreifen und die Förderung des Ökolandbaus. Landeseigene Flächen sollten vorzugsweise an ökologische Betriebe verpachtet werden.