BGH entscheidet Streit nach Liebes-Aus

Als die Tochter mit dem Freund ein Haus kauft, schießen die Eltern großzügig zu. Keine zwei Jahre später ist Schluss. Und das Geld weg? Dem Senat kommt der Fall wie gerufen. Er will Grundsätzliches klären.

Karlsruhe (dpa) - Bei einer Trennung oder Scheidung geht es selten nur um verletzte Gefühle. Wer bekommt was, was gehört wem? Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Dienstag, was mit größeren Geldgeschenken der Schwiegereltern passiert. (Az. X ZR 107/16)