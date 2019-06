Mediziner-Ausbildung in der Lausitz: Ab 2023

Wie kann der Aufbau einer Hochschulmedizin in Cottbus aussehen? Die Brandenburger Landesregierung hat am Montag erste Eckdaten genannt.

Cottbus (dpa/bb) - Der Aufbau einer Medizinerausbildung in der Lausitz nimmt Gestalt an. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wissenschaftsministerin Martina Münch (beide SPD) haben am Montag in Cottbus angekündigt, dass noch in diesem Monat Eckpunkte für den Aufbau einer staatlichen medizinischen Hochschule in der Region vorliegen werden. Bis Ende 2020 soll dann ein Konzept für die «Modellregion Gesundheit Lausitz» stehen.