Unbekleideter Toter auf einem Feld in Guben entdeckt

Der Hund einer Spaziergängerin hat am Freitagabend auf einem Feld in Guben (Spree-Neiße) einen unbekleideten Toten aufgestöbert. Es sei davon auszugehen, dass die Leiche dort schon länger gelegen habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Von einer Fremdeinwirkung sei nicht auszugehen. Bei der Suche mit einem Polizeihubschrauber fanden die Beamten die Kleidung des Mannes. Die Identität des Toten ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt.

«Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass er keiner Straftat zum Opfer gefallen ist», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.