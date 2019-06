Kurz vor Ende der Spargelsaison: Bauern «rundum» zufrieden

Die Spargelernte ist noch nicht ganz vorbei, aber die Brandenburger Spargelbauern sind bereits zufrieden mit der Saison. Es könnte wie schon 2017 wieder eine Rekordernte geben.

Potsdam (dpa/bb)- Traditionell wird am Johannistag am 24. Juni der letzte Spargel aus der Erde geholt: Doch bereits eine Woche vor dem Ende der Spargelsaison zieht der Verein Beelitzer Spargel ein positives Fazit. «Wir sind rundum zufrieden mit der Ernte und dem Verkauf», sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Rund 95 Prozent seien geerntet. Jakobs erwartet für Brandenburg in diesem Jahr insgesamt eine Ernte von 22 000 Tonnen des kalorienarmen Edelgemüses. Das wäre die gleiche Menge wie im Jahr 2017. Damals war das der höchste Ertrag an Spargel seit 1991.