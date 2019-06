Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

DFB-Pokal: Cottbus empfängt Bayern, Hertha bei Eichstätt

Regionalligist FC Energie Cottbus hat die attraktivste Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals erwischt. Die Lausitzer empfangen zum Auftakt den Titelverteidiger FC Bayern München. Das ergab die Auslosung durch Nia Künzer, Weltmeisterin von 2003, am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. «Wir sind der klare Außenseiter, werden dennoch alles geben», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. «Ein Weiterkommen wäre eine absolute Sensation.»

© dpa

Drittliga-Absteiger Cottbus hatte sich im Finale des Brandenburger Landespokals gegen Optik Rathenow durchgesetzt. Zuletzt empfing Energie die Bayern 2009 im Bundesliga-Duell im Stadion der Freundschaft, die Münchner gewannen damals mit 3:1.

Hertha BSC erhielt eine lösbare Aufgabe. Die Berliner treten beim Bayerischen Amateurmeister VfB Eichstätt an. Der Regionalligist wird für das Duell voraussichtlich in ein anderes Stadion umziehen. «Eichstätt spielt in der Regionalliga Bayern eine gute Rolle», sagte Geschäftsführer Michael Preetz. «Aber natürlich fahren wir dorthin, um eine Runde weiterzukommen.»

Der 1. FC Union Berlin reist zu Viertligist VfB Germania Halberstadt. In der Vorsaison hatte das Team aus Sachsen-Anhalt nur knapp mit 1:2 gegen den SC Freiburg in der ersten Runde verloren. «Ich freue mich über das Los, weil regionale Duelle immer einen besonderen Reiz haben», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union. «Wir gehen natürlich als Favorit in die Partie und werden die Aufgabe sehr ernst nehmen.»

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat Zweitligist Arminia Bielefeld zu Gast. Durch den Landespokalsieg gegen Tennis Borussia Berlin ist Viktoria erstmals seit 2014 wieder in der ersten Runde dabei.

Die erste Runde findet vom 9. bis zum 12. August statt. Die genauen Terminierungen sollen frühestens in zehn bis zwölf Tagen bekannt gegeben werden. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion angesetzt.