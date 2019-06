Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburger Linke entscheidet über Wahlprogramm

Die Linke Brandenburg stellt bei ihrem Landesparteitag die Weichen für den Landtagswahlkampf. Heute will die Partei in Schönefeld das Wahlprogramm beschließen. Die Linke fordert im Entwurf, schnellstmöglich eine vollständige Beitragsfreiheit für Kitas umzusetzen und mehr Erzieherinnen einzustellen. Der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung soll nach dem Willen der Linken sozialverträglich und so schnell wie möglich erfolgen. Sie will zudem eine landeseigene Wohnungsgesellschaft einführen, die vor allem kleine und mittlere Kommunen dabei unterstützt, mehr bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Die Kosten für alle Forderungen im Wahlprogramm hatte Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg im Mai mit rund 850 Millionen Euro angegeben.

© dpa

Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In der jüngsten Umfrage, einer Online-Befragung von «Spiegel Online» und dem Meinungsforschungsinstitut Civey, lag Die Linke bei 19,5 Prozent, in einer Umfrage von Infratest dimap für den rbb zuvor kam sie auf 14 Prozent.