Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Senftleben mit 73 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt

Die Brandenburger CDU hat ihren Landeschef Ingo Senftleben nach Parteiangaben mit 73,2 Prozent zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September gewählt. Der 44-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Potsdam am Samstag 82 Ja-Stimmen der 118 Delegierten. 30 Delegierte stimmten mit Nein, 6 enthielten sich. Die Wahlleitung hatte bei der Berechnung des Stimmenanteils die Enthaltungen nicht berücksichtigt. Mit den Enthaltungen kam Senftleben auf ein Ergebnis von rund 69,5 Prozent.

© dpa

Zuvor hatte Senftleben den Parteitag mit einer kämpferischen Rede auf einen Sieg bei der Landtagswahl eingeschworen. «Ich habe Bock auf Brandenburg und ich habe Bock auf unsere Manschaft.» Senftleben machte deutlich, dass er den amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) ablösen wolle. Als Schwerpunkte seines Wahlkampfs nannte er unter anderem eine Politik für Familien sowie die Einstellung von mehr Polizisten und Lehrern. «Wenn eins wichtig ist: Dann ist das Schluss machen mit 30 Jahren rot-grüner Bildungspolitik», rief Senftleben. «Keine Experimente mehr an den Schulen in Brandenburg.»