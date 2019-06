Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Polizei sucht 15-Jährigen aus Finsterwalde

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 15-Jährigen aus Finsterwalde (Elbe-Elster). Der Junge wird seit dem 5. Juni vermisst. Er verschwand aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Finsterwalde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte er in der Vergangenheit Kontakte nach Finsterwalde, Cottbus und Forst. Der 15-Jährige soll den Angaben zufolge etwa 1,85 Meter groß und sehr schlank sein. Er trage halblange, kupferfarbene Haare.

