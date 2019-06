Gericht: RBB-Bericht zu Krebsmittel-Skandal teils unzulässig

Im juristischen Streit um angeblich gestohlene Krebsmedikamente hat das Landgericht Berlin einer Unterlassungsklage der Brandenburger Pharmafirma gegen den Fernsehsender RBB teilweise stattgegeben. Der Sender erwägt eine Berufung gegen die Entscheidung.

Potsdam (dpa/bb) - Nach einem Skandal um illegalen Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten hat das Landgericht Berlin einer Unterlassungsklage der Brandenburger Pharmafirma Lunapharm gegen den Fernsehsender RBB teilweise stattgegeben. Das Gericht habe entschieden, dass der Teil des im ARD-Magazin «Kontraste» ausgestrahlten Beitrags, der Lunapharm unter den Verdacht krimineller Machenschaften gestellt habe, unzulässige Verdachtsberichterstattung gewesen sei, bestätigte Gerichtssprecher Thomas Heymann am Freitag. Dieser Teil des Berichts vom vergangenen Jahr sei vorverurteilend gewesen, rügte die Pressekammer.

Der Teil des Berichts, der sich mit einer möglichen Unwirksamkeit der Krebsmedikamente befasste, sei jedoch zulässig gewesen, weil es sich dabei um Fragen des Patientenwohls gehandelt habe, berichtete Heymann. Eine Unwirksamkeit sei nicht vorverurteilend als feststehende Tatsache dargestellt worden, so die Richter.

Der Sprecher des RBB, Justus Demmer, betonte in einer ersten Stellungnahme, das Gericht habe der Klage von Lunapharm nur in Teilen stattgegeben. «Wir sind weiter von der Richtigkeit unserer Recherchen überzeugt, werden das Urteil eingehend prüfen und behalten uns explizit vor, Berufung einzulegen», erklärte Demmer auf Anfrage. Daneben verwies er auf laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam in dem Fall.