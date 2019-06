Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Zwei Tote bei Unfall mit Polizeiauto: Prozess hat begonnen

In Potsdam hat am Mittwoch der Prozess gegen einen Polizisten begonnen, der bei einem Blaulicht-Einsatz mit einem anderen Auto kollidiert ist. In dem Wagen starben zwei Menschen. «Der Angeklagte hat durch Fahrlässigkeit den Tod der Menschen verursacht», sagte Staatsanwalt Jörg Möbius in seiner Anklage vor dem Amtsgericht Potsdam. Zum Prozesstag, an dem noch am Mittwoch ein Urteil ergehen soll, sind sieben Zeugen und ein Sachverständiger geladen.

Der 27-Jährige und ein Kollege waren am 15. Oktober 2017 mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz von Potsdam nach Teltow unterwegs. Auf dem Weg dorthin soll der Polizist die Kreuzung Potsdamer Straße/Ecke Warthestraße mit einer unangepassten Geschwindigkeit von etwa 74 bis 87 Kilometer pro Stunde passiert haben, so die Anklage. Auf der Kreuzung prallte das Polizeiauto dann gegen den Wagen eines 70-Jährigen. Er und seine 60-jährige Beifahrerin starben am Unfallort.