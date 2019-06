Union: Wolfsfreie Zonen bleiben auf der Tagesordnung

Die Union will das geplante Gesetz zum einfacheren Abschuss von Wölfen im Bundestag nachschärfen. Der rechtssichere Abschuss der Tiere müsse einfacher möglich werden, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gitta Connemann der Deutschen Presse-Agentur. «Und auch die Schaffung wolfsfreier Zonen bleibt für uns auf der Tagesordnung.»

In dicht besiedelten und wirtschaftlich genutzten Arealen sei kein konfliktfreies Zusammenleben mit dem Wolf möglich. «Für Wolfsromantik hat dort niemand Verständnis», sagte die CDU-Politikerin. An diesem Mittwoch stellt ein Bündnis aus elf Verbänden Forderungen zum Herdenschutz auf, also zum Schutz von Weidetieren vor Wölfen. Mit dabei sind unter anderem Naturschutzverbände, Tierschützer, Berufsschäfer und Jäger.