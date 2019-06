Lausitz-Entwicklung: Brandenburg und Sachsen wollen Tempo

Die Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen ist in der Lausitz schon heute kaum sichtbar. Dennoch wollen beide Länder fortan noch enger zusammenrücken. Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle geht es um eine gemeinsame Zukunft.

Hoyerswerda (dpa) - Die Kohle-Länder Brandenburg und Sachsen drücken aufs Tempo beim Ausbau der Infrastruktur in der Lausitz. Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung bekräftigen die Regierungen am Dienstag in Hoyerswerda ihren Willen, die Strukturentwicklung bis zum Ausstieg aus der Braunkohle gemeinsam zu meistern. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sieht genauso wie sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer (CDU) den Umbruch in erster Linie als Chance.