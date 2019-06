Waldbrand bei Jüterbog unter Kontrolle: Keine Entwarnung

Seit Tagen hält der große Waldbrand nahe Jüterbog die Einsatzkräfte auf Trab. Noch immer gibt es Glutnester, an denen das Feuer wieder aufflammen könnte. Doch auch wenn es für Entwarnung zu früh ist, scheint sich die Lage etwas zu entspannen.

Jüterbog (dpa/bb) - Einsatzkräfte haben die Lage im Waldbrandgebiet bei Jüterbog mehr und mehr unter Kontrolle bekommen. Der Landkreis Teltow-Fläming wollte am Sonntag aber noch keine Entwarnung geben. Die Lage sei weiter ernst, sagte ein Sprecher. Es gehe darum, Glutnester konsequent zu bekämpfen und die Lage genau zu beobachten.

Glutnester, an denen das Feuer wieder aufflammen könnte, gab es vor allem noch bei Felgentreu und Keilberg. Dort sei es immer wieder zu leichter Rauchentwicklung gekommen. Derzeit sei der Wind aber zu schwach, um für Funkenflug zu sorgen, sagte der Sprecher.

Nach Angaben des Kreises waren am Sonntagmittag 164 Einsatzkräfte mit 31 Fahrzeugen vor Ort. Der Sprecher hatte zunächst von 123 Einsatzkräften mit 25 Fahrzeugen gesprochen. Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) hatte bereits am Samstag angekündigt, bis Mittwoch alle Kräfte in Bereitschaft zu halten.