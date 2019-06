Pfingstwochenende: Lage an Berliner Flughäfen entspannt

Viele nutzen das Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. Entsprechend herrschte an den Berliner Flughäfen und Bahnhöfen am Freitag reges Treiben.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Flughäfen sind entspannt in das Pfingstwochenende gestartet. Am Freitagmittag herrschte in Tegel und in Schönefeld bereits reger Betrieb. «Allerdings ist der Flugverkehr gut angelaufen», wie der Sprecher der Flughäfen, Daniel Tolksdorf, sagte. Demnach kam am Freitag dazu, dass immer noch Reisende unterwegs waren, die am Donnerstag aufgrund eines Gewitters nicht losreisen konnten. Viele Berliner nutzen das Pfingstwochenende mit einem schulfreien Tag am Dienstag für Kurztrips.