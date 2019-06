Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Regen sorgt für Entspannung bei Waldbrand nahe Jüterbog

Beim großen Waldbrand nahe Jüterbog haben Regen und Gewitter für etwas Entspannung gesorgt. «Der Regen vom Donnerstag hat uns schon ein bisschen geholfen», sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. So hätte sich das Feuer in den letzten Stunden nicht weiter ausgebreitet. «Wir kümmern uns jetzt um die Glutnester und fahren Streife», sagte der Sprecher weiter. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog brennt es auf einer Fläche von rund 800 Hektar. Insgesamt hat der Platz eine Fläche von etwa 9000 Hektar. Erneuter Regen ist nach DWD-Angaben am Freitag nicht in Sicht. Der Waldbrand ist einer der größten in Brandenburg seit Jahrzehnten.

