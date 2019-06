Aktion gegen Hasspostings: Vier Durchsuchungen in Berlin

Verdacht auf Volksverhetzung und Aufforderung zu Straftaten: In Berlin geht die Polizei gegen Hasspostings im Netz vor. Die Durchsuchungen sind Teil eines bundesweiten Aktionstages.

Wiesbaden/Berlin (dpa/bb) - Bei einer bundesweiten Aktion gegen Hasspostings im Netz haben Ermittler in Berlin die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurden in Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf Laptops, externe Festplatten, Tablets sowie Mobiltelefone sichergestellt.