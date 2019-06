Unwetter in Berlin: Flughäfen und S-Bahnen betroffen

Kurz, aber heftig: Nach tagelanger Hitze zieht ein Unwetter über die Hauptstadt. Blitze und Wind sorgen für Verzögerungen auf den Schienen und an den Flughäfen.

Berlin (dpa/bb) - Ein Gewitter mit heftigem Regen hat in Berlin Störungen bei der S-Bahn und an den Flughäfen verursacht. Nach mehreren Blitzschlägen kam es am Donnerstagnachmittag auf den S-Bahn-Linien 1, 2, 25 und 26 zu Verspätungen und Zugausfällen, wie die Bahn mitteilte.

Trotz der starken Regenfälle warnt die Senatsverwaltung für Umwelt weiter vor Waldbränden in der Hauptstadt. An mehreren Badeseen in Berlin sowie auf zwei Forstflächen außerhalb des Stadtgebiets habe es am Mittwoch und Donnerstag gebrannt, hieß es. Das Feuer an den Seen sei gerade noch rechtzeitig gelöscht worden. Auf den beiden Forstflächen hingegen, die sich in Prenden bei Wandlitz und Ützdorf (beides Barnim) befinden, habe der Wald auf zwei Hektar gebrannt.