Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Innenausschuss stimmt für Verfassungsschutzgesetz

Das umstrittene neue Verfassungsschutzgesetz für Brandenburg hat im Landtag eine erste Hürde bei den Innenpolitikern genommen - die endgültige Entscheidung des Plenums steht noch aus. Die Mehrheit des neunköpfigen Innenausschusses - SPD, Linke und die fraktionslose Abgeordnete Iris Schülzke - stimmte am Donnerstag in Potsdam für das Gesetz, CDU und Grüne stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Mit der Neuregelung soll die Anwerbung von V-Leuten (Vertrauensleuten) für den Verfassungsschutz stärker reglementiert und die parlamentarische Kontrolle erweitert werden. Der Landtag entscheidet in der nächsten Woche abschließend darüber. Weil es Kritiker in der Linken-Fraktion gibt, ist aber offen, ob die rot-rote Koalition eine eigene Mehrheit hat.