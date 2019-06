Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Gefahr durch Äste: Teile des Parks Sanssouci geschlossen

Wegen der Gefahr herabfallender Äste schließt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg im Park Sanssouci in Potsdam bis auf weiteres die Bereiche am Ruinenberg und am Klausberg. Das teilte die Stiftung am Mittwochabend mit. Die Trockenheit im vergangenen Jahr und die zu geringen Niederschläge in diesem Jahr hätten zu schweren Schäden an Bäumen in den höher gelegenen Bereichen des Parks geführt und die Sperrungen nötig gemacht.

