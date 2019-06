Bogenjagd auf Wildschweine: Vorerst nicht in Brandenburg

Es war in Deutschland ein mit Spannung erwartetes Projekt: die Bogenjagd auf Wildschweine, die Ortschaften heimsuchen. Diese Ausnahmegenehmigung kommt nun aber nicht zustande.

Potsdam (dpa/bb) - Der mögliche Start einer Jagd mit Pfeil und Bogen auf Wildschweine in Brandenburg ist von der rot-roten Landesregierung vorerst gestoppt worden. Die wichtigste Voraussetzung für die Genehmigung dieses Pilotprojekts fehle - die Begleitung durch eine wissenschaftliche Einrichtung, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Dazu habe es zwar vorher bereits Kontakte zu Interessenten gegeben. Aber: «Die notwendige Ausschreibung, die in dieser Woche abgeschlossen wurde, hat kein zuschlagfähiges Ergebnis gebracht.» Das heißt: Niemand meldete sich offiziell. Nach bisheriger Planung sollte die Jagd voraussichtlich in diesem Monat in Stahnsdorf und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) beginnen können.