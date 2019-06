Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Strukturwandel Brandenburg setzt auf Verkehr und Tourismus

Die rot-rote Brandenburger Landesregierung sieht nach dem geplanten Ende des aktiven Braunkohletagebaus große Chancen für Verkehr und Tourismus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält etwa die Elbe-Elster-Region für ein Modell. «In Elbe-Elster ist nach dem Ende der Braunkohleförderung viel geschehen», sagte Woidke laut Mitteilung nach einer auswärtigen Kabinettssitzung am Dienstag in Herzberg (Elster). «Die touristischen und kulturellen Potentiale wurden genutzt. Elbe-Elster kann damit Vorbild für die Regionen werden, in denen es gegenwärtig um die notwendige Strukturentwicklung geht.» In der Lausitz wird noch in Welzow-Süd und Jänschwalde im Kreis Spree-Neiße abgebaut. Der Kohlekompromiss sieht einen Ausstieg bis 2038 vor.

