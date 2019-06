600 Hektar Wald bei Jüterbog in Flammen

Der Waldbrand in Jüterbog hat sich auf 600 Hektar ausgebreitet. «Die Lage ist nicht unter Kontrolle», sagte Kathrin Burghardt von der Stadt Jüterbog am Dienstagmittag.

Der Brand in Jüterbog war am Montag ausgebrochen. Auch in Hennickendorf (Landkreis Teltow-Fläming) brennt es seit Montag. Am Dienstag standen dort rund 60 Hektar Wald in Flammen. Der Brand sei jedoch unter Kontrolle, sagte Landkreissprecherin Heike Lehmann.