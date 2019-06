Kabinett tagt in Elbe-Elster-Region

Die Entwicklung der Region Elbe Elster nach der Braunkohleförderung ist am Dienstag Thema der rot-roten Landesregierung bei ihrer Kabinettssitzung in Herzberg (Elbe Elster). Bei dem Treffen unter Leitung von Ministerpräsident Woidke (SPD) und Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) soll unter anderem über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gesprochen werden.

Im Anschluss will sich Sozialministerin Susanna Karawanskij(Linke) im Pflegestützpunkt Herzberg über Anforderungen und Probleme in der regionalen Pflege informieren. Im Landkreis Elbe-Elster leben über 100 000 Menschen, davon derzeit etwa 3.500 Pflegebedürftige. Am Abend findet mit Woidke und Bürgermeister Bodo Broszinski ein Bürgerdialog in Doberlug-Kirchhain statt.