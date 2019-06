Beelitz feiert den Spargel: Umzug rundet Spargelfest ab

Mit einem großen Umzug ist das dreitägige Spargelfest in Beelitz zu Ende gegangen. Etwa 40 000 Besucher seien nach Schätzungen gekommen, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns. Rund 50 Festwagen und Gruppen der Beelitzer Vereine, Schulen und Spielmannszüge bildeten am Sonntag einen bunten Korso durch die Altstadt. Dabei waren bei sommerlichem Wetter auch die Maskottchen Spargelina und Spargelino - und eine rund 200 Kilogramm schwere Spargelpyramide, die die Besucher nicht nur anschauen, sondern von der sie auch Spargel kaufen konnten.

Händler boten an Ständen und auf einem Markt in der Altstadt das beliebte Gemüse an, aber auch andere Produkte aus der Region. Die Stadt rechnete für das Wochenende mit Zehntausenden Besuchern. Für Musikfans gab es verschiedene Konzerte mit Stars, zum Beispiel DJ Ötzi.