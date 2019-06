Trockenheit bringt hohe Waldbrandgefahr für Brandenburg

Das trockene Wetter lässt die Waldbrandgefahr in Brandenburg weiter steigen. Am Sonntag galt für die Kreise Elbe-Elster im Süden und Prignitz im Nordwesten die höchste Gefahrenstufe, wie das Umweltministerium im Internet mitteilte. Eine hohe Gefahr - die zweithöchste Stufe - bestand für fast alle anderen Kreise und Städte, nur für die Kreise Oberhavel und Oder-Spree sowie für die Stadt Frankfurt (Oder) galt eine mittlere Gefahr - Stufe 3. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für diesen Montag mit einer weiteren Zunahme der Waldbrandgefahr.

«Wir werden fast flächendeckend wohl die höchste Gefahrenstufe ausrufen», sagte der Waldbrandschutzbeauftragte von Brandenburg, Raimund Engel, am Sonntag. «Es beginnt mal wieder eine heiße Woche.» Am Samstag wurde nach seinen Angaben ein Brand registriert, in Massow (Kreis Dahme-Spreewald) an der Autobahn 13 mit rund 1000 Quadratmeter Fläche.