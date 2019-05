Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

De Freitas Costa wechselt von Cottbus nach Chemnitz

Chemnitz (dpa) – Der Chemnitzer FC hat Marcelo de Freitas Costa verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom FC Energie Cottbus zum Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga. Über die Vertragsdetails machte der Club keine Angaben. In der abgelaufenen Saison kam de Freitas Costa in 31 Drittliga-Spielen für die Lausitzer zum Einsatz und erzielte drei Tore.

«Marcelo war in den vergangenen zwei Jahren absoluter Leistungsträger beim FC Energie Cottbus. Mit seiner Kreativität und Schnelligkeit wird er unserem Mittelfeld eine neue spielerische Note geben», sagte CFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik am Mittwoch.