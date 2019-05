Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Neuer Cottbuser Intendant: Auch Rechtspopulismus ist Thema

Der künftige Intendant des Staatstheaters Cottbus, Stephan Märki, will sich auch mit dem Erfolg der AfD in der Stadt bei der Kommunalwahl auseinandersetzen. «Wir müssen versuchen, den Ursachen auf den Grund zu gehen», sagte Märki am Mittwoch in Potsdam. Die Frage stelle sich, woher es komme, dass rund 22 Prozent «Ausgrenzung oder Ressentiment wählen oder Schuldige suchen dafür, dass es ihnen nicht so gut geht wie anderen». Er wolle ein offenes Theater für alle: «Ich würde gerne natürlich auch mit AfD-Wählern, auch mit Politikern, in Kontakt kommen und in Diskussionen gehen.» Der Schweizer beginnt in Cottbus offiziell zur Spielzeit 2020/2021, bereitet diese aber schon vom 1. Juni dieses Jahres an vor.

Märki tritt die Nachfolge von Interims-Direktor René Serge Mund an. Das Staatstheater hofft auf ein Ende von Querelen. Eine Krise hatte sich vor rund einem Jahr daran entzündet, dass aus dem Ensemble Kritik am Führungsstil von Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ lauter wurde. Christ musste gehen, auch Intendant Martin Schüler verließ das Haus.

Der Schweizer Märki, der 1955 in Bern geboren wurde, kennt Brandenburg gut: Er war von 1993 bis 1997 Intendant des Hans Otto Theaters in Potsdam. Von 2000 bis 2012 war er in Thüringen Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Seit November 2014 ist Märki Präsident des Schweizerischen Bühnenverbands.