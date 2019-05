Verfassungsschutzgesetz: Rot-Rot setzt auf eigene Mehrheit

Nach monatelangem Streit sehen sich die rot-roten Regierungsfraktionen bei der Neuregelung des Verfassungsschutzes auf der Zielgeraden. Der Opposition geht das Gesetz hingegen in vielerlei Hinsicht nicht weit genug.

Potsdam (dpa/bb) - Die Regierungsfraktionen von SPD und Linke wollen ihren Streit um den Ausbau des Verfassungsschutzes beilegen. Bei einer gemeinsamen Sitzung mit dem Koalitionspartner seien am Montag diverse Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf beraten worden, sagte Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag im Landtag. Diese sollen am kommenden Dienstag in den Fraktionen abschließend besprochen werden. «Es wird keine großen Überraschungen geben», sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff dazu. «Ich erwarte, dass Rot-Rot das Verfassungsschutzgesetz mit eigener Mehrheit im Landtag verabschieden wird.» Dies soll in der Plenarsitzung im Juni geschehen.