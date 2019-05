Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Zwei Brandenburger Politiker gehen wieder nach Brüssel

Zwei Brandenburger Politiker ziehen voraussichtlich wieder ins Europaparlament in Brüssel ein. Das teilte der Landeswahlleiter am Montag mit. Bereits seit 2004 sitzt Jan Christian Ehler (CDU) in dem Parlament. Auch Helmut Ernst Scholz (Linke) konnte sein Mandat verteidigen. Er ist bereits seit 2009 Europa-Abgeordneter.

© dpa